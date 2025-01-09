Спецсуд для оскарження конкурсів та аудитів НАБУ і САП пропонують створити без іноземних експертів

У своїх виступах міністр юстиції Ольга Стефанішина та голова Комітету Денис Маслов закликали підтримати законопроект Кабміну щодо створення Вищого адміністративного суду, втім, депутати вирішили інакше.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 9 січня Верховна Рада досить неочікувано прийняла за основу законопроект 12368-1 народного депутата Сергія Власенка, яким пропонується доручити розгляд справ про оскарження конкурсів на очільників НАБУ, САП, НАЗК не Вищому адміністративному суду, суддів якого відібиратимуть за вирішальної ролі іноземних експертів, а Київському міському окружному адміністративному суду (КМОАС).

Напередодні прийняття, 8 січня, профільний Комітет Верховної Ради з питань правової політики, який очолює Денис Маслов, надав висновок, в якому рекомендував прийняти законопроект Кабміну щодо створення Вищого адміністративного суду 12368, поданий за підписом віцепремʼєрки-міністра юстиції Ольги Стефанішиної, а законопроект Сергія Власенка про КМОАС - відхилити.

«За результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу законопроект №12368 та скоротити наполовину строки внесення до нього поправок і пропозиції, у зв’язку з чим законопроект №12368-1 відхилити» - було сказано у висновку Комітету.

9 січня представляти свій законопроект до Верховної Ради прийшла сама міністр юстиції Ольга Стефанішина. Також прийняти законопроект 12368 закликав з трибуни парламенту і голова профільного Комітету Денис Маслов. Обидва апелювали до необхідності прийняття законопроекту, адже його записали серед міжнародних зобовʼязань України, які наша держава має виконати. Нагадаємо, Кабмін пропонував створити ВАС за допомоги Етичної ради, яка наполовину складається з «міжнародників» і доручити йому розглядати справи стосовно оскарження результатів конкурсів, які проводяться з «міжнародниками».

Однак врешті законопроект Кабміну взяв лише 218 голосів. З них 178 дала фракція «Слуга народу», 15 голосів - депутати від «Платформи за життя та мир», 13 - «Довіра», 6 - «Партія «За майбутнє» і 1 голос від «Голосу».

Не набрали необхідної кількості і голосування зі спробою направити законопроект на повторне перше читання чи повернути на доопрацювання до Кабміну, тобто, проект повністю відхилено.

Фактично цей проект уряду спіткала доля попередніх проектів про створення цього спецсуду, всі три яких були відхилені 3 грудня.

Натомість законопроект Сергія Власенка набрав більше, ніж потрібно, 232 голоси «за», з яких 190 голосів дала «Слуга народу», і був прийнятий за основу. Підтримали цей законопроект і члени профільного комітету, включно з його головою Денисом Масловим.

Нагадаємо, що створення КМОАС було заплановане після ліквідації наприкінці 2022 року Окружного адміністративного суду Києва. Суд створили як юридичну особу, навіть визначили 51 суддю у штаті, але відбір суддів ВККС так і не розпочала.

В свою чергу, МВФ у Меморандумі з Україною передбачив, що парламент має до кінця грудня 2024 року прийняти закон про створення Вищого суду з публічних спорів, суддів якого має відібрати Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ), яка повністю складається з іноземців. Виконання цього маяку потрібно для отримання грошей від іноземних донорів.

Нагадаємо також, що Сергій Власенко та ще 55 народних депутатів в грудні звернулися до Конституційного Суду України з поданням щодо перевірки на конституційність вирішальної участі іноземних громадян та представників міжнародних організацій у різних конкурсах та відборах у ключові державні органи, у тому числі, на очільників НАБУ та САП.

Автор: Наталя Мамченко

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