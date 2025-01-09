Верховна Рада заборонила вилучення анатомічних матеріалів у загиблих внаслідок бойових дій

В Україні посилять контроль за трансплантацією органів – Верховна Рада ухвалила законопроект.

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Верховна Рада проголосувала в цілому як закон законопроект про заборону вилучення органів для трансплантації у загиблих військових 9558. За словами народного депутата та голови парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, документ спрямований на подальший розвиток трансплантації в Україні.

Зокрема, законопроект передбачає:

створення Національного трансплантологічного комітету при МОЗ, який розглядатиме випадки несприятливих реакцій при трансплантації;

визначення категорії людей, які не можуть бути донорами, зокрема, забороняється вилучення анатомічних матеріалів у загиблих внаслідок бойових дій;

введення статусу екстреності трансплантації, що забезпечить потребу в органах пацієнтів, які потребують термінової трансплантації;

надання неповнолітнім прав бути донорами гемопоетичних стовбурових клітин для батьків;

уточнення умови автоматичного пошуку пари донор-реципієнт у Єдиній державній інформаційній системі трансплантації органів та тканин;

запровадження принципу «доміно» у трансплантації, що дозволить виконувати складні операції, наприклад, пересадку органів від одного пацієнта до іншого за одну процедуру.

За словами Радуцького, проголосовані законодавчі зміни дозволять проводити сотні пересадок органів та стовбурових клітин, рятуючи життя українців. Лише у 2024 році було проведено 516 трансплантацій органів та 404 пересадки стовбурових клітин.

«Якщо раніше наших пацієнтів доводилося відправляти на трансплантацію органів за кордон, то тепер такі складні операції проводяться в Україні. З початку 2024 року команда Президента перевела пілотний проєкт з трансплантації до Програми медичних гарантій. Відповідно за окремим пакетом послуг держава повністю покриває витрати на трансплантацію», – наголосив очільник профільного комітету.

Зазначимо, законопроект був внесений ще у серпні 2023 року.

Як писала «Судово-юридична газета», законопроект має на меті уточнити положення, що стосуються заборони вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів у службовців військових формувань та правоохоронних органів, або їх з’єднань, військових частин для забезпечення захисту безпеки громадян, які загинули при виконанні ними своїх обов’язків через ушкодження внаслідок воєнних дій.

Також норми законодавства приводяться у відповідність до законодавства, яке регулює випадки застосування зброї та інші силові дії, які можуть спричинити загибель людини. Насамперед, це застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур.

Депутати зазначають, що чітка заборона вилучення анатомічних матеріалів у загиблих внаслідок бойових чи інших силових дій має меті запобігти можливим зловживанням, та маніпуляціям в інформаційному просторі, фейкам та ворожій пропаганді.

Такі прояви інформаційно війни наносять шкоду позитивному сприйняттю добровільного донорства органів, а це в свою чергу – зможе загальмувати розвиток такого життєрятуючого метода лікування як трансплантація.

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