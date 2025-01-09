Офіс військового Омбудсмена має бути окремою інституцією з повноваженнями, які дадуть змогу ефективно захищати права військових — Ольга Решетилова

В Офісі Президента провели нараду щодо підготовки законопроекту про військового Омбудсмена.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під головуванням уповноваженої Президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольги Решетилової (Кобилинської) робоча група продовжує розробляти законопроект про військового омбудсмена. Основні положення документа були попередньо підготовлені Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони.

У нараді брали участь представники Офісу Президента, Міністерства оборони, Генштабу ЗСУ та громадських організацій, повідомили в Офісі Президента.

«Є спільна позиція громадськості, Міністерства оборони та Президента, що офіс військового Омбудсмена має бути окремою інституцією з відповідними повноваженнями, які дадуть змогу ефективно захищати права військовослужбовців та права й свободи в секторі безпеки та оборони загалом», – зазначила Ольга Решетилова.

Робоча група обговорила статус і повноваження майбутнього військового Омбудсмена та його офісу, підпорядкування та взаємодію з іншими державними органами. Крім того, ішлося про пропозицію створити представництва військового омбудсмена в усіх Силах безпеки та оборони.

Представники громадських організацій також запропонували окремо прописати механізми призначення військового омбудсмена під час воєнного стану та в мирний час і чітко зафіксувати процедуру розгляду скарг.

Учасники робочої групи домовилися опрацювати всі озвучені пропозиції та обговорити їх під час зустрічі наступного тижня.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовим Омбудсменом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.