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Офіс військового Омбудсмена має бути окремою інституцією з повноваженнями, які дадуть змогу ефективно захищати права військових — Ольга Решетилова

16:29, 9 січня 2025
В Офісі Президента провели нараду щодо підготовки законопроекту про військового Омбудсмена.
Офіс військового Омбудсмена має бути окремою інституцією з повноваженнями, які дадуть змогу ефективно захищати права військових — Ольга Решетилова
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Під головуванням уповноваженої Президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольги Решетилової (Кобилинської) робоча група продовжує розробляти законопроект про військового омбудсмена. Основні положення документа були попередньо підготовлені Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони.

У нараді брали участь представники Офісу Президента, Міністерства оборони, Генштабу ЗСУ та громадських організацій, повідомили в Офісі Президента. 

«Є спільна позиція громадськості, Міністерства оборони та Президента, що офіс військового Омбудсмена має бути окремою інституцією з відповідними повноваженнями, які дадуть змогу ефективно захищати права військовослужбовців та права й свободи в секторі безпеки та оборони загалом», – зазначила Ольга Решетилова.

Робоча група обговорила статус і повноваження майбутнього військового Омбудсмена та його офісу, підпорядкування та взаємодію з іншими державними органами. Крім того, ішлося про пропозицію створити представництва військового омбудсмена в усіх Силах безпеки та оборони.

Представники громадських організацій також запропонували окремо прописати механізми призначення військового омбудсмена під час воєнного стану та в мирний час і чітко зафіксувати процедуру розгляду скарг.

Учасники робочої групи домовилися опрацювати всі озвучені пропозиції та обговорити їх під час зустрічі наступного тижня.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовим Омбудсменом.

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омбудсмен офіс президента

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