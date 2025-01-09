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Офис военного Омбудсмена должен быть отдельным институтом с полномочиями, которые позволят эффективно защищать права военных — Ольга Решетилова

16:29, 9 января 2025
В Офисе Президента провели совещание по подготовке законопроекта о военном Омбудсмене.
Офис военного Омбудсмена должен быть отдельным институтом с полномочиями, которые позволят эффективно защищать права военных — Ольга Решетилова
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Под председательством уполномоченного Президента по защите прав военнослужащих и их семей Ольги Решетиловой (Кобылинской) рабочая группа продолжает разрабатывать законопроект о военном омбудсмене. Основные положения документа были предварительно подготовлены Центральным управлением по защите прав военнослужащих Министерства обороны.

В совещании приняли участие представители Офиса Президента, Министерства обороны, Генштаба ВСУ и общественных организаций, сообщили в Офисе Президента.

«Есть общая позиция общественности, Министерства обороны и Президента, что офис военного Омбудсмена должен быть отдельным институтом с соответствующими полномочиями, позволяющими эффективно защищать права военнослужащих и права и свободы в секторе безопасности и обороны в целом», – отметила Ольга Решетилова.

Рабочая группа обсудила статус и полномочия будущего военного Омбудсмена и его офиса, подчинение и взаимодействие с другими государственными органами. Кроме того, речь шла о предложении создать представительства военного омбудсмена во всех Силах безопасности и обороны.

Представители общественных организаций также предложили отдельно прописать механизмы назначения военного омбудсмена во время военного положения и в мирное время и четко зафиксировать процедуру рассмотрения жалоб.

Участники рабочей группы договорились проработать все озвученные предложения и обсудить их на следующей неделе.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову военным омбудсменом.

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омбудсмен офис президента

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