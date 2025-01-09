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В Украине при поддержке Правительства запускают платформу о государственной программе протезирования

21:10, 9 января 2025
Онлайн-платформа призвана помочь разобраться с каждым этапом – от подачи заявления и до получения самого изделия.
В Украине при поддержке Правительства запускают платформу о государственной программе протезирования
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Министерство социальной политики Украины совместно с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью запускают онлайн-платформу protez.msp.gov.ua, на которой будет размещена вся актуальная информация о государственной программе протезирования.

Как сообщается, в рамках этой программы протезирования украинцы могут не только бесплатно получить высококачественные протезы и другие средства реабилитации, но и услуги по их ремонту, замене и обслуживанию.

Онлайн-платформа призвана помочь разобраться с каждым этапом – от подачи заявления и до получения самого изделия.

За прошлый год почти 11,5 тысяч украинцев были обеспечены протезами, 4,5 тысяч граждан получили компенсации за самостоятельно приобретенные вспомогательные средства реабилитации, отметила Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

На платформе можно ознакомиться с пошаговым алгоритмом действий, чтобы воспользоваться государственной программой протезирования.

Так, на платформе, в частности, подробно описано:

  • виды средств реабилитации и как их получить;
  • возможность получить компенсацию за самостоятельно приобретенное изделие;
  • ремонт и обслуживание.

Ресурс будут постоянно обновлять и дополнять, учитывая изменения в государственной программе и новые запросы пользователей.

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Минсоцполитики

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