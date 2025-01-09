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В Україні за підтримки Уряду запускають платформу про державну програму протезування

21:10, 9 січня 2025
Онлайн-платформа покликана допомогти розібратися із кожним етапом — від подання заяви і до отримання самого виробу.
В Україні за підтримки Уряду запускають платформу про державну програму протезування
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Міністерство соціальної політики України спільно з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю запускають онлайн-платформу protez.msp.gov.ua, на якій буде розміщена вся актуальна інформація про державну програму протезування.

Як повідомляється, у межах цієї програми протезування українці можуть не лише безоплатно отримати високоякісні протези та інші засоби реабілітації, а й послуги з їхнього ремонту, заміни та обслуговування.

Онлайн-платформа покликана допомогти розібратися із кожним етапом — від подання заяви і до отримання самого виробу.

За минулий рік майже 11,5 тисячі українців були забезпечені протезами, 4,5 тисячі громадян отримали компенсації за самостійно придбані допоміжні засоби реабілітації, зазначила Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

На платформі можна ознайомитися з покроковим алгоритмом дій, аби скористатися державною програмою протезування.

Так, на платформі, зокрема, докладно описано про:

  • види засобів реабілітації та як їх отримати;
  • можливість отримати компенсацію за самостійно придбаний виріб;
  • ремонт та обслуговування.

Ресурс постійно оновлюватимуть і доповнюватимуть, зважаючи на зміни в державній програмі та нові запити користувачів.

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Мінсоцполітики

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