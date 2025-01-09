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Затримано номінального власника онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей — ДБР

16:32, 9 січня 2025
У ДБР зазначили, що готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Затримано номінального власника онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей — ДБР
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Державне бюро розслідувань повідомило, що затримало номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино «PIN-UP». Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни. Про це інформує офіційний сайт Бюро.

У ДБР зазначили, що готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство з’ясувало, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. Також встановлено, що затриманий досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами РФ - реальними власниками онлайн-казино.

«Нагадаємо, що у межах розслідування її діяльності, слідчі Бюро у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України, виявили факти пособництва представників компанії державі-агресору.

Зокрема, документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес також діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів», - заявили у Бюро.

Також там зазначили, що працівники ДБР провели великий комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.

У межах слідства встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «лнр», наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України.

«До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території росії та російських вебресурсах», - повідомляє ДБР.

На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри за ст. 111-2 КК України фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.

Наразі Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) коштів в дохід держави відповідно до норм чинного законодавства.

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Україна ДБР

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