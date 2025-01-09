Задержан номинальный владелец онлайн-казино Pin-Up, которое подозревается в отмывании российских денег — ГБР

В ГБР отметили, что готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Государственное бюро расследований сообщило, что задержало номинального владельца компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино «PIN-UP». Реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, являются россияне. Об этом сообщает официальный сайт Бюро.

В ГБР отметили, что готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие выяснило, что задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, получившего лицензию. Также установлено, что задержанный довольно продолжительное время находился на территории Республики Кипр, где проводил совместное время с гражданами РФ - реальными владельцами онлайн-казино.

«Напомним, что в рамках расследования ее деятельности следователи Бюро в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины выявили факты пособничества представителей компании государству-агрессору.

В частности, документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями России и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес также действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов», – заявили в Бюро.

Также там отметили, что работники ГБР провели большой комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, подтвердивших негативные последствия для боеспособности сил обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино.

В рамках следствия установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица ведут свою хозяйственную деятельность на территории т. н. «лнр», наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс РФ, а также вооруженная агрессия против Украины.

«К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой «сво». Именно онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских вебресурсах», - сообщает ГБР.

На основании собранных доказательств сообщено о подозрениях по ст. 111-2 УК фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино и топ-менеджеру контролирующего органа по фактам пособничества государству-агрессору, а также лицам, связанным с его деятельностью, в частности директору и владельцу торгов доменного имени.

В настоящее время Бюро совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход государства в соответствии с нормами действующего законодательства.

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