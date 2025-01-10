Практика судов
  1. В Украине

В Винницкой области разоблачили мужчину, который пытался выехать за границу по «липовой» командировке

11:23, 10 января 2025
Мужчина не смог объяснить пограничникам основные детали командировки.
В Винницкой области разоблачили мужчину, который пытался выехать за границу по «липовой» командировке
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницкой области пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили 27-летнего жителя Запорожья, который пытался выехать за границу, выдавая себя за командированного специалиста. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Пассажир предъявил пакет документов: удостоверение об отсрочке от призыва, командировочный приказ и военно-учетный документ.

«Однако уверенность в своей версии исчезла, когда пограничники стали задавать уточняющие вопросы. Он нервничал, путался в ответах и ​​не смог объяснить основные детали командировки, - заявили в ГПСУ.

Проверка выявила признаки подделки документов: несоответствие печатей и подписей установленным образцам. Представитель предприятия, якобы «направившего» его за границу, подтвердил, что никаких таких приказов не издавалось.

Мужчине отказано в пропуске через границу.

В ГПСУ добавили, что по данному факту направлено сообщение в Национальную полицию по признакам преступления, предусмотренного ст.358 УКУ «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

пограничники Государственная пограничная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты разблокировали подписание закона о Реестре военнослужащих, куда внесут данные о членах их семей и оцифрованное лицо

Закон предусматривает, что в Реестр военнослужащих попадут данные о членах семьи военнослужащих, в том числе СБУ и разведки.

ТЦК или статья 130 – полиция поставила перед водителем, который после операции принял обезболивающее и успокаивающее, интересный выбор

Суд не оценил методы работы патрульных полицейских и обратил внимание на небрежное отношение к оформлению материалов об административном правонарушении.

Командира роты оштрафовали на 17 тысяч гривен за побег восьми его подчиненных с военной службы

Суд решил, что офицер не занимался воспитанием военнослужащих и не следил за морально-психологическим состоянием в подразделении.

Верховная Рада одобрила законопроект об упрощении наложения ТЦК заочных штрафов

Возвращение почтой вызова ТЦК с отметкой о невручении будет основанием для постановления о «заочном» штрафе – Верховная Рада приняла за основу законопроект.

Законопроект о демобилизации готов, но надо понять, кем заменить военных — Минобороны в Раде

Как отметил Иван Гаврилюк, законопроект о демобилизации разработан, но чтобы внести его в парламент, нужно создать условия для замены военнослужащих на фронте.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова