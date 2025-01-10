В Винницкой области разоблачили мужчину, который пытался выехать за границу по «липовой» командировке

Мужчина не смог объяснить пограничникам основные детали командировки.

В Винницкой области пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили 27-летнего жителя Запорожья, который пытался выехать за границу, выдавая себя за командированного специалиста. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Пассажир предъявил пакет документов: удостоверение об отсрочке от призыва, командировочный приказ и военно-учетный документ.

«Однако уверенность в своей версии исчезла, когда пограничники стали задавать уточняющие вопросы. Он нервничал, путался в ответах и ​​не смог объяснить основные детали командировки, - заявили в ГПСУ.

Проверка выявила признаки подделки документов: несоответствие печатей и подписей установленным образцам. Представитель предприятия, якобы «направившего» его за границу, подтвердил, что никаких таких приказов не издавалось.

Мужчине отказано в пропуске через границу.

В ГПСУ добавили, что по данному факту направлено сообщение в Национальную полицию по признакам преступления, предусмотренного ст.358 УКУ «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».

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