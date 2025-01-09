15 тысяч долларов взятки за земельный вопрос — в Ровенской области будут судить главу общины и депутата

Фигуранты требовали взятку, чтобы не инициировать на сессии местного совета вопрос о расторжении договоров аренды земли, которой пользуется предприятие.

В Ровенской области председателя общины Варашского района и депутата городского совета будут судить за получение 15 тысяч долларов взятки. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Установлено, что глава общества выразил просьбу и намеревался получить от директора агрофирмы 5 тысяч долларов взятки, чтобы не инициировать на сессии местного совета вопрос о расторжении договоров аренды 344 га земли, которой пользуется предприятие.

Еще 10 тысяч долларов директор предоставил депутату одного из городских советов, чтобы тот «решил» этот же земельный вопрос с избранниками общины.

Председатель общины отстранен от занимаемой должности. Оба фигуранта своей вины не признают, указывает прокуратура.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении председателя территориальной общины Варашского района, которому инкриминируют законченное покушение на получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного .2 ст.15, ч. 3 ст. влияния на лиц, уполномоченных на выполнение функций местного самоуправления (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статей предусматривает максимальное наказание депутату – в виде 5 лет заключения, а председателю – до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

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