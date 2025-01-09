Зачисляют ли военную службу в стаж для льготной пенсии — ответ ПФУ

В каких условиях военнослужащий имеет право на льготную пенсию.

Фото: armyinform.com.ua

В Пенсионном фонде Украины объяснили, зачисляют ли военную службу в стаж для льготной пенсии.

В соответствии с Законом Украины от 20 декабря 1991 года № 2011-ХІІ «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» время прохождения военной службы в особый период, объявляемое в соответствии с Законом Украины «Об обороне Украины», засчитывается в стаж работы , что дает право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях, если на момент призыва на военную службу в особый период лицо работало по профессии или занимало должность, дающую право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях.

Время прохождения военной службы в особый период не должно превышать имеющегося стажа работы, дающего право на пенсию по возрасту на льготных условиях.

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