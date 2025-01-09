Чи зараховують військову службу до стажу для пільгової пенсії — відповідь ПФУ

За яких умов військовослужбовець має право на пільгову пенсію.

Фото: armyinform.com.ua

У Пенсійному фонді України пояснили, чи зараховують військову службу до стажу для пільгової пенсії.

Відповідно до Закону України від 20 грудня 1991 року за № 2011-ХІІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» час проходження військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на військову службу в особливий період особа працювала за професією або займала посаду, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Час проходження військової служби в особливий період не повинний перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

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