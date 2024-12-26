Який стаж потрібен для виходу на пенсію у 2025 році

У 2025 році вийти на пенсію у 60 років зможуть лише ті українці, які накопичили щонайменше 32 роки страхового стажу.

Пенсія за віком призначається залежно від наявного страхового стажу та віку, визначеного законом — 60, 63 або 65 років. Щороку вимога щодо стажу для виходу на пенсію у 60 років збільшується, і до 2028 року становитиме 35 років. Про це нагадали у Пенсійному фонді Донецької області.

Загальні умови призначення пенсії за віком визначено статтею 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Право на пенсію за віком у 2025 році мають особи, яким виповнилося:

60 років — за наявності не менше 32 років страхового стажу;

63 роки — за наявності не менше 22 років страхового стажу;

65 років — за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, або особисто до будь-якого сервісного центру органів ПФУ незалежно від місця проживання, реєстрації чи перебування.

Основні документи, які необхідно подати:

паспорт громадянина України (або ID-картка);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток та ін.);

довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд по 30.06.2000 (за бажанням);

реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);

фотографію для пенсійного посвідчення (2,5х3);

свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища;

документи, що підтверджують особливий статус заявника (посвідчення ветерана війни, Почесного донора, про наявність особливих заслуг перед Україною тощо), за наявності.

Пенсія за віком призначається за зверненням особи з дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.

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