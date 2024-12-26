Який стаж потрібен для виходу на пенсію у 2025 році

Пенсія за віком призначається залежно від наявного страхового стажу та віку, визначеного законом — 60, 63 або 65 років. Щороку вимога щодо стажу для виходу на пенсію у 60 років збільшується, і до 2028 року становитиме 35 років. Про це нагадали у Пенсійному фонді Донецької області.
Загальні умови призначення пенсії за віком визначено статтею 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Право на пенсію за віком у 2025 році мають особи, яким виповнилося:
Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, або особисто до будь-якого сервісного центру органів ПФУ незалежно від місця проживання, реєстрації чи перебування.
Основні документи, які необхідно подати:
Пенсія за віком призначається за зверненням особи з дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.
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