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Як електронна система DOT-Chain змінює забезпечення ЗСУ, – пояснило Міноборони

13:54, 26 грудня 2024
DOT-Chain скорочує цикл постачання ЗСУ з 60 до 14 днів.
Як електронна система DOT-Chain змінює забезпечення ЗСУ, – пояснило Міноборони
Фото: DOU
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Міністерство оборони України активно реформує систему державних закупівель через Державного оператора тилу, зосереджуючи увагу на цифровізації процесів і оптимізації внутрішньої роботи. За рік функціонування ДОТ досягнув значних успіхів у впровадженні електронних рішень, зокрема системи DOT-Chain, яка зменшує бюрократію та підвищує ефективність забезпечення Збройних сил. Про це повідомили у відомстві.

DOT-Chain працює у сфері постачання продуктів харчування та демонструє такі результати:

  • скорочено цикл постачання в чотири рази;
  • зменшено обсяг паперової роботи на понад 30 000 документів щотижня;
  • оброблено близько 75 000 заявок та 450 000 накладних;
  • поставлено 647 млн кг продуктів;
  • скорочено цикл опрацювання документів із 45-60 днів до 14;
  • забезпечено прозору взаємодію між військовими частинами, постачальниками та ДОТ.

Система також дозволяє подавати скарги онлайн, забезпечуючи контроль якості продуктів. DOT-Chain відповідає вимогам безпеки рівня КСЗІ, а ДОТ перебуває на фінальній стадії отримання сертифіката інформаційної безпеки ISO/IEC 27001.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков наголосив, що цифровізація спрощує процеси та змінює підходи до забезпечення армії: «Цифровізація не просто спрощує процеси – вона кардинально змінює підходи до забезпечення нашого війська. Завдяки сучасним технологіям, як-от система DOT-Chain, ми вже сьогодні бачимо конкретні результати: зменшення бюрократії та підвищення якості обслуговування військових. Це дозволяє армії зосередитися на головному – захисті нашої держави. Кожна гривня, спрямована на ЗСУ, повинна працювати на нашу перемогу, і цифрові рішення стають нашим надійним союзником у цьому напрямі»

Крім DOT-Chain, ДОТ активно розвиває ERP-систему, впроваджує системи обліку та документообігу, а також працює над інформаційною безпекою, зокрема завдяки інтеграції з ІКС МОУ SAP.

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ЗСУ публічні закупівлі Міноборони

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