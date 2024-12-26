Як електронна система DOT-Chain змінює забезпечення ЗСУ, – пояснило Міноборони

Міністерство оборони України активно реформує систему державних закупівель через Державного оператора тилу, зосереджуючи увагу на цифровізації процесів і оптимізації внутрішньої роботи. За рік функціонування ДОТ досягнув значних успіхів у впровадженні електронних рішень, зокрема системи DOT-Chain, яка зменшує бюрократію та підвищує ефективність забезпечення Збройних сил. Про це повідомили у відомстві.
DOT-Chain працює у сфері постачання продуктів харчування та демонструє такі результати:
Система також дозволяє подавати скарги онлайн, забезпечуючи контроль якості продуктів. DOT-Chain відповідає вимогам безпеки рівня КСЗІ, а ДОТ перебуває на фінальній стадії отримання сертифіката інформаційної безпеки ISO/IEC 27001.
Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков наголосив, що цифровізація спрощує процеси та змінює підходи до забезпечення армії: «Цифровізація не просто спрощує процеси – вона кардинально змінює підходи до забезпечення нашого війська. Завдяки сучасним технологіям, як-от система DOT-Chain, ми вже сьогодні бачимо конкретні результати: зменшення бюрократії та підвищення якості обслуговування військових. Це дозволяє армії зосередитися на головному – захисті нашої держави. Кожна гривня, спрямована на ЗСУ, повинна працювати на нашу перемогу, і цифрові рішення стають нашим надійним союзником у цьому напрямі»
Крім DOT-Chain, ДОТ активно розвиває ERP-систему, впроваджує системи обліку та документообігу, а також працює над інформаційною безпекою, зокрема завдяки інтеграції з ІКС МОУ SAP.
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