Как электронная система DOT-Chain меняет обеспечение ВСУ, – пояснило Минобороны

DOT-Chain сокращает цикл поставки ВСУ с 60 до 14 дней.

Фото: DOU

Министерство обороны Украины активно реформирует систему государственных закупок через Государственного оператора тыла, сосредотачивая внимание на цифровизации процессов и оптимизации внутренней работы. За год функционирования ДОТ достиг значительных успехов во внедрении электронных решений, в частности системы DOT-Chain, которая уменьшает бюрократию и повышает эффективность обеспечения Вооруженных сил. Об этом сообщили в ведомстве.

DOT-Chain работает в сфере поставок продуктов питания и демонстрирует следующие результаты:

сокращен цикл поставки в четыре раза;

уменьшен объем бумажной работы на более 30 000 документов еженедельно;

обработано около 75 000 заявок и 450 000 накладных;

поставлено 647 млн кг продуктов;

сокращен цикл обработки документов с 45-60 дней до 14;

обеспечено прозрачное взаимодействие между воинскими частями, поставщиками и ДОТ.

Система также позволяет подавать жалобы онлайн, обеспечивая контроль качества продуктов. DOT-Chain соответствует требованиям безопасности уровня КСЗИ, а ДОТ находится на финальной стадии получения сертификата информационной безопасности ISO/IEC 27001.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков отметил, что цифровизация упрощает процессы и меняет подходы к обеспечению армии: «Цифровизация не просто упрощает процессы - она кардинально меняет подходы к обеспечению нашей армии. Благодаря современным технологиям, например система DOT-Chain, мы уже сегодня видим конкретные результаты: уменьшение бюрократии и повышение качества обслуживания военных. Это позволяет армии сосредоточиться на главном - защите нашего государства. Каждая гривна, направленная на ВСУ, должна работать на нашу победу, и цифровые решения становятся нашим надежным союзником в этом направлении»

Кроме DOT-Chain, ДОТ активно развивает ERP-систему, внедряет системы учета и документооборота, а также работает над информационной безопасностью, в частности благодаря интеграции с ИКС МОУ SAP.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.