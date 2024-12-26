Какой стаж требуется для выхода на пенсию в 2025 году

В 2025 году выйти на пенсию в 60 лет смогут только украинцы, которые накопили по меньшей мере 32 года страхового стажа.

Пенсия по возрасту назначается в зависимости от страхового стажа и возраста, определенного законом — 60, 63 или 65 лет. Ежегодно требование о стаже для выхода на пенсию в 60 лет увеличивается, и к 2028 году составит 35 лет. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Донецкой области.

Общие условия назначения пенсии по возрасту определены статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Право на пенсию по возрасту в 2025 году имеют лица, которым исполнилось:

60 лет - при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

63 года - при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

65 лет - при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда или лично в любой сервисный центр органов ПФУ независимо от места жительства, регистрации или пребывания.

Основные документы, которые необходимо предоставить:

паспорт гражданина Украины (или ID-карта);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о страховом стаже (трудовая книга, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и др.);

справку о заработной плате за любые 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

фотографию для пенсионного удостоверения (2,5х3);

свидетельство о браке в случае смены фамилии;

документы, подтверждающие особый статус заявителя (удостоверение ветерана войны, Почетного донора, наличие особых заслуг перед Украиной и т.п.), при наличии.

Пенсия по возрасту назначается по обращению лица со дня, следующего за днем ​​достижения им пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.

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