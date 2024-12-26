Какой стаж требуется для выхода на пенсию в 2025 году

Пенсия по возрасту назначается в зависимости от страхового стажа и возраста, определенного законом — 60, 63 или 65 лет. Ежегодно требование о стаже для выхода на пенсию в 60 лет увеличивается, и к 2028 году составит 35 лет. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Донецкой области.
Общие условия назначения пенсии по возрасту определены статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Право на пенсию по возрасту в 2025 году имеют лица, которым исполнилось:
60 лет - при наличии не менее 32 лет страхового стажа;
63 года - при наличии не менее 22 лет страхового стажа;
65 лет - при наличии не менее 15 лет страхового стажа.
Заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда или лично в любой сервисный центр органов ПФУ независимо от места жительства, регистрации или пребывания.
Основные документы, которые необходимо предоставить:
Пенсия по возрасту назначается по обращению лица со дня, следующего за днем достижения им пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.
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