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15 тисяч доларів хабаря за земельне питання — на Рівненщині судитимуть голову громади та депутата

22:54, 9 січня 2025
Фігуранти вимагали хабар, аби не ініціювати на сесії місцевої ради питання розірвання договорів оренди землі, якою користується підприємство.
15 тисяч доларів хабаря за земельне питання — на Рівненщині судитимуть голову громади та депутата
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На Рівненщині голову громади Вараського району та депутата міської ради судитимуть за одержання 15 тисяч доларів хабаря. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Встановлено, що голова громади висловив прохання та мав намір одержати від директора агрофірми 5 тисяч доларів хабаря, аби не ініціювати на сесії місцевої ради питання розірвання договорів оренди 344 га землі, якою користується підприємство.

Ще 10 тисяч доларів директор надав депутату однієї з міських рад, аби той «вирішив» це ж земельне питання з обранцями громади.

Голову громади наразі відсторонено від займаної посади. Обидва фігуранти своєї вини не визнають, вказує прокуратура.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови територіальної громади Вараського району, якому інкримінують закінчений замах на одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, та підбурення до надання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 1 cт. 369-2 КК України), а також стосовно депутата однієї з міських рад за фактом одержання ним неправомірної вигоди для себе за здійснення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статей передбачає максимальне покарання депутатові – у вигляді  5 років ув’язнення, а голові – до 10 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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прокуратура хабар Рівне

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