На Вінниччині викрили чоловіка, який намагався виїхати за кордон за «липовим» відрядженням

Чоловік не зміг пояснити прикордонникам основні деталі «відрядження».

На Вінниччині прикордонники Могилів-Подільського загону виявили 27-річного мешканця Запоріжжя, який намагався виїхати за кордон, видаючи себе за відрядженого спеціаліста. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Пасажир пред’явив пакет документів: посвідчення про відстрочку від призову, наказ про відрядження та військово-обліковий документ.

«Однак упевненість у своїй версії зникла, коли прикордонники почали ставити уточнюючі запитання. Він нервував, плутався у відповідях і не зміг пояснити основні деталі «відрядження», - заявили у ДПСУ.

Перевірка виявила ознаки підробки документів: невідповідність печаток і підписів встановленим зразкам. Представник підприємства, яке начебто «направило» його за кордон, підтвердив, що жодних таких наказів не видавалося.

Чоловіку відмовлено у пропуску через кордон.

У ДПСУ додали, що за даним фактом направлено повідомлення до Національної поліції за ознаками злочину передбаченого ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

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