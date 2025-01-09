Верховная Рада запретила изъятие анатомических материалов у погибших в результате боевых действий

Верховная Рада проголосовала в целом как закон законопроект о запрете изъятия органов для трансплантации у погибших военных 9558. По словам народного депутата и главы парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, документ направлен на дальнейшее развитие трансплантации в Украине.
В частности, законопроект предусматривает:
«Если раньше наших пациентов приходилось отправлять на трансплантацию органов за границу, то теперь столь сложные операции проводятся в Украине. С начала 2024 года команда Президента перевела пилотный проект по трансплантации в Программу медицинских гарантий. Соответственно, за отдельным пакетом услуг государство полностью покрывает расходы по трансплантации», – подчеркнул глава профильного комитета.
Отметим, законопроект был внесен еще в августе 2023 года.
Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект должен уточнить положения, касающиеся запрета изъятия анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у служащих военных формирований и правоохранительных органов, или их соединений, воинских частей для обеспечения защиты безопасности погибших при исполнении ими своих обязанностей из-за повреждений в результате военных действий.
Также нормы законодательства приводятся в соответствие с законодательством, регулирующим случаи применения оружия и других силовых действий, которые могут повлечь за собой гибель человека. В первую очередь, это применение мер принуждения работниками правоохранительных, силовых и других структур.
Депутаты отмечают, что четкий запрет изъятия анатомических материалов у погибших в результате боевых или других силовых действий имеет целью предотвратить возможные злоупотребления и манипуляции в информационном пространстве, фейкам и вражеской пропаганде.
Такие проявления информационно войны наносят вред положительному восприятию добровольного донорства органов, а это в свою очередь – сможет затормозить развитие такого жизнеспособного метода лечения как трансплантация.
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