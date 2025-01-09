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Верховная Рада запретила изъятие анатомических материалов у погибших в результате боевых действий

16:48, 9 января 2025
В Украине усилят контроль за трансплантацией органов – Верховная Рада приняла законопроект.
Верховная Рада запретила изъятие анатомических материалов у погибших в результате боевых действий
Источник фото: iStock Photo
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Верховная Рада проголосовала в целом как закон законопроект о запрете изъятия органов для трансплантации у погибших военных 9558. По словам народного депутата и главы парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, документ направлен на дальнейшее развитие трансплантации в Украине.

В частности, законопроект предусматривает:

  • создание Национального трансплантологического комитета при Минздраве, который будет рассматривать случаи неблагоприятных реакций при трансплантации;
  • определение категории людей, которые не могут быть донорами, в частности, запрещается извлечение анатомических материалов у погибших в результате боевых действий;
  • введение статуса экстренной трансплантации, что обеспечит потребность в органах пациентов, нуждающихся в срочной трансплантации;
  • предоставление несовершеннолетним прав быть донорами гемопоэтических стволовых клеток для родителей;
  • уточнение условия автоматического поиска пара донор-реципиента в Единой государственной информационной системе трансплантации органов и тканей;
  • введение принципа «домино» в трансплантации, позволяющее выполнять сложные операции, например пересадку органов от одного пациента к другому за одну процедуру.

«Если раньше наших пациентов приходилось отправлять на трансплантацию органов за границу, то теперь столь сложные операции проводятся в Украине. С начала 2024 года команда Президента перевела пилотный проект по трансплантации в Программу медицинских гарантий. Соответственно, за отдельным пакетом услуг государство полностью покрывает расходы по трансплантации», – подчеркнул глава профильного комитета.

Отметим, законопроект был внесен еще в августе 2023 года.

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект должен уточнить положения, касающиеся запрета изъятия анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у служащих военных формирований и правоохранительных органов, или их соединений, воинских частей для обеспечения защиты безопасности погибших при исполнении ими своих обязанностей из-за повреждений в результате военных действий.

Также нормы законодательства приводятся в соответствие с законодательством, регулирующим случаи применения оружия и других силовых действий, которые могут повлечь за собой гибель человека. В первую очередь, это применение мер принуждения работниками правоохранительных, силовых и других структур.

Депутаты отмечают, что четкий запрет изъятия анатомических материалов у погибших в результате боевых или других силовых действий имеет целью предотвратить возможные злоупотребления и манипуляции в информационном пространстве, фейкам и вражеской пропаганде.

Такие проявления информационно войны наносят вред положительному восприятию добровольного донорства органов, а это в свою очередь – сможет затормозить развитие такого жизнеспособного метода лечения как трансплантация.

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Верховная Рада Украины

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