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Верховна Рада провалила законопроект Кабміну про створення Вищого адмінсуду за участі міжнародних експертів і неочікувано підтримала альтернативну версію

11:41, 9 січня 2025
Народні депутати замість ідеї зі створення Вищого адмінсуду підтримали законопроект Сергія Власенка про передачу справ щодо оскарження конкурсів на директора НАБУ, САП і НАЗК до Київського міського ОАС.
Верховна Рада провалила законопроект Кабміну про створення Вищого адмінсуду за участі міжнародних експертів і неочікувано підтримала альтернативну версію
На фото: результат голосування за законопроект Кабміну про створення Вищого адміністративного суду, трансляція Олексія Гончаренка
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Народні депутати 9 січня, незважаючи на особистий виступ міністра юстиції Ольги Стефанішиної, не підтримали законопроект Кабміну 12368 про створення Вищого адміністративного суду за вирішальної участі міжнародних експертів.

Законопроект також просив підтримати голова профільного комітету з питань правової політики Денис Маслов.

Втім, на голосуванні законопроект Кабміну набрав лише 218 голосів і був повністю провалений - його навіть не повернули на доопрацювання.

Натомість депутати 232 голосами вирішили підтримати альтернативний законопроект 12368-1, який подав народний депутат Сергій Власенко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», альтернативний законопроект 12368-1 щодо утворення та функціонування Київського міського окружного адміністративного суду (КМОАС) та Київського міського апеляційного адміністративного суду», який зареєстрував народний депутат Сергій Власенко, передбачає уповноважити саме КМОАС на розгляд справ щодо конкурсів та аудитів НАБУ, САП тощо. Судом апеляційної інстанції для справ, розглянутих Київським міським окружним адміністративним судом, пропонується визначити окремо створений Київський міський апеляційний адміністративний суд.

Київський міський окружний адміністративний суд, як визначено у альтернативному законопроекті, розглядатиме: справи з оскарження актів, дій чи бездіяльності центральних органів влади, зокрема Кабінету Міністрів України, міністерств, Національного банку, справи щодо державного регулювання у сфері медіа, реєстрації політичних партій, діяльності антикорупційних органів тощо, адміністративні справи, пов’язані з рішеннями Антимонопольного комітету України, державного фінансування політичних партій, інші справи з місцем знаходження сторін у межах міста Києва.

Нагадаємо, що нині українське законодавство передбачає, що конкурси на очільників НАБУ, САП, НАЗК, БЕБ та інших органів проводяться за вирішальної участі експертів, які делегуються іноземними партнерами. Аналогічно й аудити НАБУ і САП проводяться з їх вирішальною роллю.

Тож, міжнародні партнери у Меморандумі з МВФ та інших документах запропонували створити окремий суд, куди будуть оскаржуватися результати таких конкурсів та аудитів. Проводити відбір суддів до такого спеціалізованого суду також запропонували за вирішальної ролі експертів, делегованих міжнародними партнерами. Так, МВФ пропонує задіяти для цього Громадську раду міжнародних експертів (ГРМЕ), яка наразі працює для відбору і перевірки кандидатів до Антикорупційного суду.

Строк для виконання «структурного маяка» у вигляді прийняття закону про створення нового суду у МВФ встановили до кінця грудня 2024 року, тобто, він вже сплив.

Також, як писала «Судово-юридична газета», 3 грудня Верховна Рада провалила всі три версії законопроектів, якими пропонувалося створити окремий спецсуд для оскарження результатів конкурсів.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада провалила законопроект Кабміну про створення Вищого адмінсуду за участі міжнародних експертів і неочікувано підтримала альтернативну версію

Народні депутати замість ідеї зі створення Вищого адмінсуду підтримали законопроект Сергія Власенка про передачу справ щодо оскарження конкурсів на директора НАБУ, САП і НАЗК до Київського міського ОАС.

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