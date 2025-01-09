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Верховная Рада провалила законопроект Кабмина о создании Высшего админсуда с участием международных экспертов и неожиданно поддержала альтернативную версию

11:41, 9 января 2025
Народные депутаты вместо идеи по созданию Высшего админсуда поддержали законопроект Сергея Власенко о передаче дел об обжаловании конкурсов на директора НАБУ, САП и НАПК в Киевский городской ОАС.
Верховная Рада провалила законопроект Кабмина о создании Высшего админсуда с участием международных экспертов и неожиданно поддержала альтернативную версию
На фото: результат голосования за законопроект Кабмина о создании Высшего административного суда, трансляция Алексея Гончаренко
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Народные депутаты 9 января, несмотря на личное выступление министра юстиции Ольги Стефанишиной, не поддержали законопроект Кабмина 12368 о создании Высшего административного суда при решающем участии международных экспертов.

Законопроект также просил поддержать глава профильного комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Впрочем, на голосовании законопроект Кабмина набрал всего 218 голосов и был полностью провален – его даже не вернули на доработку.

Вместо этого депутаты 232 голосами решили поддержать альтернативный законопроект 12368-1, который подал народный депутат Сергей Власенко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», альтернативный законопроект 12368-1 по созданию и функционированию Киевского городского окружного административного суда (КГОАС) и Киевского городского апелляционного административного суда», который зарегистрировал народный депутат Сергей Власенко, предусматривает уполномочить именно КГОАС на рассмотрение дел конкурсов и аудитов НАБУ, САП и т.д. Судом апелляционной инстанции для дел, рассмотренных Киевским городским окружным административным судом, предлагается определить отдельно созданный Киевский городской апелляционный административный суд.

Киевский городской окружной административный суд, как определено в альтернативном законопроекте, будет рассматривать: дела по обжалованию актов, действий или бездействия центральных органов власти, в частности Кабинета Министров Украины, министерств, Национального банка, дела по государственному регулированию в сфере медиа, регистрации политических партий, деятельности антикоррупционных органов, административные дела, связанные с решениями Антимонопольного комитета Украины, государственного финансирования политических партий, другие дела с местонахождением сторон в пределах города Киева.

Напомним, что украинское законодательство предусматривает, что конкурсы на руководителей НАБУ, САП, НАПК, БЭБ и других органов проводятся при решающем участии экспертов, делегируемых иностранными партнерами. Аналогично и аудиты НАБУ и САП проводятся с их решающей ролью.

Итак, международные партнеры в Меморандуме по МВФ и другим документам предложили создать отдельный суд, куда будут обжаловаться результаты таких конкурсов и аудитов. Проводить отбор судей в такой специализированный суд также было предложено при решающей роли экспертов, делегированных международными партнерами. Так, МВФ предлагает задействовать для этого Общественный совет международных экспертов (ГРМЕ), который сейчас работает для отбора и проверки кандидатов в Антикоррупционный суд.

Срок для выполнения «структурного маяка» в виде принятия закона о создании нового суда в МВФ установили до конца декабря 2024 года, то есть он уже закончился.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 3 декабря Верховная Рада провалила все три версии законопроектов, которыми предлагалось создать отдельный спецсуд для обжалования результатов конкурсов.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада провалила законопроект Кабмина о создании Высшего админсуда с участием международных экспертов и неожиданно поддержала альтернативную версию

Народные депутаты вместо идеи по созданию Высшего админсуда поддержали законопроект Сергея Власенко о передаче дел об обжаловании конкурсов на директора НАБУ, САП и НАПК в Киевский городской ОАС.

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