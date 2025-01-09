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В Хмельницкой области дезертир с приспешником подорвали железнодорожные пути

20:43, 9 января 2025
По заказу ФСБ РФ мужчины совершили диверсию, за что им теперь грозит пожизненное заключение.
В Хмельницкой области дезертир с приспешником подорвали железнодорожные пути
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В Хмельницкой области дезертир с сообщником совершили диверсию — взорвали колею на местном железнодорожном перегоне, по которому двигался грузовой поезд. Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что злоумышленники создали самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением, наполнив его тротилом и пластидом. Готовую взрывчатку они разместили под железнодорожными рельсами и активировали, когда приближался локомотив. Чтобы отчитаться перед кафиров, их сообщники сняли взрыв на видео

В результате происшествия никто не пострадал. Машинисту удалось вовремя остановить поезд, а после ремонта железнодорожного полотна эшелон с грузом продолжил движение в пункт назначения.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников за считанные часы «по горячим следам». Во время обыска у задержанных изъяли взрывчатые элементы и мобильные телефоны с доказательствами диверсии.

Приспешниками агрессора оказались двое жителей Хмельнитчины в возрасте 28 и 29 лет. Один из них имел наркотическую зависимость, а другой дезертир, который покинул свою воинскую часть и находился в розыске.

В поле зрения ФСБ оба попали, когда искали "легкий" заработок в Интернете.

Впрочем, вместо обещанных денег они получили подозрение в диверсии в условиях военного положения.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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СБУ

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