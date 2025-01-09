В вагонах Укрзализныци теперь можно выбрать место по направлению движения поезда

Появились отметки для мест за и против движения поезда.

В мобильном приложении и на сайте Укрзализныци появились отметки для мест за и против движения поезда. Об этом сообщил глава правления компании Александр Перцовский.

Следовательно, теперь пассажиры могут выбрать место по направлению движения.

Как ранее отметили в УЗ, по итогам 2024 86% железнодорожных билетов пассажиры покупали онлайн.

Если процент приобретенных онлайн билетов в 2021 году составил 68%, то в 2024 – 86%.

Постепенно растет и доля билетов, приобретенных через приложение Укрзализныци: в 2024 году 46% билетов покупались через приложение, а годом ранее этот показатель составлял всего 28%.

Кроме того, за 2024 год количество билетов, которые пользователи онлайн покупают для перевозки своих животных, выросло более чем вдвое по сравнению с 2023 годом — 142 тысячи билетов против 64 тысяч.

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