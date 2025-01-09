У вагонах Укрзалізниці тепер можна обрати місце за напрямком руху потяга

З’явилися позначки для місць за і проти руху поїзду.

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У мобільному застосунку та на сайті Укрзалізниці з’явилися позначки для місць за і проти руху поїзду. Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.

Відтак, тепер пасажири можуть обрати місце на напрямком руху.

Як раніше зазначили в УЗ, за підсумками 2024 року 86% залізничних квитків пасажири купували онлайн.

Якщо відсоток придбаних онлайн квитків у 2021 році становив 68%, то у 2024 — 86%.

Поступово зростає і частка квитків, придбаних через застосунок Укрзалізниці: у 2024 році 46% квитків купувались через застосунок, а роком раніше, цей показник становив лише 28%.

Окрім того, упродовж 2024 року кількість квитків, які користувачі онлайн купують для перевезення своїх тварин, зросла більш ніж вдвічі порівняно з 2023 роком — 142 тисячі квитків проти 64 тисяч.

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