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Жінок будуть ставити на військовий облік військовозобовʼязаних лише за їх бажанням — прийнято закон

11:12, 9 січня 2025
Верховна Рада прийняла закон, який встановлює, що після проходження базової військової служби жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням.
Жінок будуть ставити на військовий облік військовозобовʼязаних лише за їх бажанням — прийнято закон
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Верховна Рада 9 січня прийняла в цілому як закон законопроект 12076 про внесення змін до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки.

Зокрема у Законі «Про військовий обов’язок і військову службу» буде визначено, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і виявили бажання проходити базову військову службу, безпосередньо перед направленням для проходження базової військової служби за їх заявою (зверненням) беруться на військовий облік призовників.

Після проходження базової військової служби звільнені з військової служби жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних у порядку та строк, визначені частиною 11 статті 26 цього Закону.

Під час розгляду у залі була додана норма про те, що жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних лише за їх бажанням, а не автоматично. Таким чином, мобілізувати жінок, які добровільно пройшли базову військову службу, без їх бажання не будуть.

Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім вищевказаних жінок, які закінчили медичні заклади, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням.

Автор: Наталя Мамченко

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