Шахраї намагаються нажитися на родинах військовополонених, — Омбудсмен Лубінець

Зловмисники виманюють гроші у родин військовополонених за «інформацію про їхніх родичів».

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець закликав родичів військовополонених бути особливо уважними через чергову шахрайську схему.

Так, у соцмережах невідомі створюють аккаунти, через які представляють себе звільненими військовополоненими чи військовослужбовцями, що несуть службу, і обіцяють надати інформацію начебто про тих військових, яких «бачили» чи «мають деяку інформацію». А після цього починають просити гроші собі чи «тим, хто цим займається».

За словами омбудсмена, також створюються тематичні канали у Telegram, де у членів родин військовополонених виманюють персональні дані та іншу інформацію.

«Не вірте цьому! В жодному разі не надсилайте гроші! За цими сторінками та профілями соцмереж ховаються шахраї!» - закликав Лубінець.

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