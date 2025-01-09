Мошенники пытаются нажиться на семьях военнопленных, — Омбудсмен Лубинец

Злоумышленники выманивают деньги у семей военнопленных за «информацию об их родственниках».

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец призвал родственников военнопленных быть особенно внимательными из-за очередной мошеннической схемы.

Так, в соцсетях неизвестные создают аккаунты, через которые представляют себя освобожденными военнопленными или несущими службу военнопленными и обещают предоставить информацию вроде бы о тех военных, которых «видели» или «имеют некоторую информацию». А после этого начинают просить деньги себе или «тем, кто этим занимается».

По словам омбудсмена, создаются тематические каналы в Telegram, где у членов семей военнопленных выманивают персональные данные и другую информацию.

«Не верьте этому! Ни в коем случае не присылайте деньги! За этими страницами и профилями соцсетей прячутся мошенники!» – призвал Лубинец.

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