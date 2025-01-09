Судью Киевского апелляционного суда Марину Мережко уволили в отставку

Судью уволили в связи с подачей заявления об отставке.

Высший совет правосудия 9 января рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам и решил уволить Мережко Марину Васильевну с должности судьи Киевского апелляционного суда.

«Совет решил уволить Мережко Марину Васильевну с должности судьи Киевского апелляционного суда в связи с подачей заявления об отставке», - указали там.

Отметим, что Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Также ВСП решил остановить рассмотрение заявлений Паленика Игоря Григорьевича и Глиняного Виктора Петровича об увольнении с должностей судей Киевского апелляционного суда в отставку.

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