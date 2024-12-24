Высший совет правосудия уволил в отставку трех судей

Также ВСП решил остановить рассмотрение заявлений двух судей об увольнении в отставку с должностей в Киевском апелляционном суде.

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Также ВСП решил остановить рассмотрение заявлений Паленика Игоря Григорьевича и Глиняного Виктора Петровича об увольнении с должностей судей Киевского апелляционного суда в отставку.

Совет решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Бессмолого Евгения Борисовича – от должности судьи Ленинского районного суда города Кировограда;

Бахаева Игоря Махмудовича – с должности судьи Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области (командированного в Иванычевский районный суд Волынской области);

Стоилову Тамилу Васильевну – с должности судьи Красноармейского горрайонного суда Донецкой области (командированную в Ингулецкий районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области).

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