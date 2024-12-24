Вища рада правосуддя звільнила у відставку трьох суддів

Також ВРП вирішила зупинити розгляд заяв двох суддів про звільнення у відставку з посад у Київському апеляційному суді.

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Також ВРП вирішила зупинити розгляд заяв Паленика Ігоря Григоровича та Глиняного Віктора Петровича про звільнення з посад суддів Київського апеляційного суду у відставку.

Рада вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Безсмолого Євгенія Борисовича – з посади судді Ленінського районного суду міста Кіровограда;

Бахаєва Ігоря Махмудовича – з посади судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області (відрядженого до Іваничівського районного суду Волинської області);

Стоілову Тамілу Василівну – з посади судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області (відряджену до Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області).

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