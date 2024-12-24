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На Полтавщині чоловік отримав три роки за ігнорування повістки

19:11, 24 грудня 2024
Мешканця Полтавщини засуджено за ухилення від мобілізації.
На Полтавщині чоловік отримав три роки за ігнорування повістки
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У Полтавській області житель регіону отримав вирок за ухилення від мобілізації, йому призначили три роки позбавлення волі. Про це повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, посилаючись на рішення Пирятинського районного суду.

За даними слідства, 15 травня 2024 року обвинувачений з'явився до ТЦК для отримання тимчасового посвідчення військовозобов'язаного. Того ж дня йому видали направлення на військово-лікарську комісію, яка наступного дня визнала його придатним до служби в умовах загальної мобілізації. 16 травня чоловікові вручили бойову повістку з вимогою з'явитися до ТЦК 18 травня для відправлення до військової частини, попередивши про відповідальність за ухилення.

Однак, як вказано в судовому рішенні, обвинувачений не з'явився в зазначений час і проігнорував повістку без поважних причин. Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Суд визнав його винним у порушенні вимог мобілізації та призначив покарання у вигляді трьох років ув'язнення.

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