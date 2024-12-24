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На Полтавщине мужчина получил три года за игнорирование повестки

19:11, 24 декабря 2024
Житель Полтавщины осужден за уклонение от мобилизации.
На Полтавщине мужчина получил три года за игнорирование повестки
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В Полтавской области житель региона получил приговор за уклонение от мобилизации, ему назначили три года лишения свободы. Об этом сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, ссылаясь на решение Пирятинского районного суда.

По данным следствия, 15 мая 2024 года обвиняемый явился в ТЦК для получения временного удостоверения военнообязанного. В тот же день ему выдали направление на военно-врачебную комиссию, которая на следующий день признала его годным к службе в условиях всеобщей мобилизации. 16 мая мужчине вручили боевую повестку с требованием явиться в ТЦК 18 мая для отправки в воинскую часть, предупредив об ответственности за уклонение.

Однако, как указано в судебном решении, обвиняемый не явился в указанное время и проигнорировал повестку без уважительных причин. Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Суд признал его виновным в нарушении требований мобилизации и назначил наказание в виде трех лет заключения.

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