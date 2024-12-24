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Стало известно, какие документы может проверять налоговая во время трудовых проверок

18:15, 24 декабря 2024
Для выяснения факта надлежащего оформления трудовых отношений с работником, осуществляющим трудовую деятельность, могут использоваться документы, удостоверяющие лицо, или другие документы, позволяющие его идентифицировать.
Стало известно, какие документы может проверять налоговая во время трудовых проверок
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В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области рассказали, какие документы имеют право проверять контролирующие органы при проведении проверки соблюдения работодателем законодательства по оформлению трудовых отношений с наемными лицами.

Согласно пп. 75.1.2 НКУ документальной проверкой считается проверка, предметом которой является, в частности, соблюдение работодателем законодательства о заключении трудового договора, оформление трудовых отношений с работниками (наемными лицами) и которая проводится на основании налоговых деклараций (расчетов), финансовой, статистической и другой отчетности, регистров налогового и бухгалтерского учета, ведение которых предусмотрено законом, первичных документов, которые используются в бухгалтерском и налоговом учете и связаны с начислением и уплатой налогов и сборов, выполнением требований другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, а также полученных в установленном законодательством порядке контролирующим органом документов и налоговой информации, в том числе по результатам проверок других налогоплательщиков.

Подпунктом 75.1.3 НКУ установлено, что фактической считается проверка, производимая по месту фактического производства налогоплательщиком деятельности, расположения хозяйственных или других объектов права собственности такого плательщика. Такая проверка осуществляется контролирующим органом, в частности, по соблюдению работодателем законодательства по заключению трудового договора, оформлению трудовых отношений с работниками (наемными лицами).

Налогоплательщик обязан предоставить должностным (должностным) лицам контролирующих органов в полном объеме все документы, принадлежащие или связанные с предметом проверки. Такая обязанность возникает у налогоплательщика после начала проверки (п. 85.2 НКУ).

При проведении фактической проверки в части соблюдения работодателем законодательства о заключении трудового договора, оформлении трудовых отношений с работниками (наемными лицами), в том числе тем, которым установлены испытания, проверяется наличие надлежащего оформления трудовых отношений, выясняются вопросы ведения учета работы, исполненной работником, учета затрат на оплату труда, сведения об оплате труда работника. Для выяснения факта надлежащего оформления трудовых отношений с работником, осуществляющим трудовую деятельность, могут использоваться документы, удостоверяющие личность, или другие документы, позволяющие его идентифицировать (должностное удостоверение, водительское удостоверение, санитарная книжка и т.п.) (п. 80.6 НКУ ).

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