Практика судов
  1. В Украине

АРМА выявило 1,4 млрд гривен, разворованных на ремонте дорог

14:07, 24 декабря 2024
Разоблачена схема завышения цен на ремонт дорог.
АРМА выявило 1,4 млрд гривен, разворованных на ремонте дорог
Фото: kyiv.comments.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В АРМА сообщили о розыске 1,4 млрд гривен, которые были выведены из-за хищения средств на ремонте дорог. По данным следствия, должностные лица и владельцы частных компаний организовали схему, при которой закупали строительные материалы через подконтрольные фирмы по завышенным ценам, начиная с мая 2020 года.

Информация о разворованных средствах стала результатом запроса правоохранительных органов, после чего Департамент выявления и розыска активов АРМА с помощью доступа к базам данных нашел активы, принадлежащие компаниям, вовлеченным в эту схему.

В ходе расследования было обнаружено 1,4 млрд гривен на счетах подрядчиков, а также 115 единиц спецтехники, 80 транспортных средств, доли в уставных капиталах предприятий на сумму 788 тыс. грн, а также объекты недвижимости и земельные участки.

«Информация о выявленных активах уже передана в правоохранительный орган. В то же время отмечу, что АРМА готово обеспечить поступления в бюджет за счет эффективного управления этими активами в случае их ареста и передачи в Нацагентство», - заявил заместитель председателя АРМА Павел Великоречанин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги дороги розыск АРМА

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ограничения на выезд для граждан в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих призыву, обусловлены правовым режимом военного положения и конституционным долгом – судья Верховного Суда Олеся Радышевская высказала особое мнение

Судья КАС ВС Олеся Радышевская высказала особое мнение, в котором указала, что право граждан Украины, получающих образование за границей, на пересечение государственной границы Украины ограничено.

Единые показатели для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи вступили в силу – как будут оценивать судей и кандидатов на должности судей

Оценивать судей и кандидатов в судьи сможет «обычный здравомыслящий человек», судьи будут отвечать за поведение близких лиц, а поездки в Крым и РФ станут «черной меткой» для претендентов на судейские мантии.

Кабмин утвердил список должностей полицейских и спасателей, которые должны знать английский язык

Обязательное знание английского языка полицейскими и спасателями предусмотрено подписанным Владимиром Зеленским законом о применении английского языка.

Отсрочка студенту в связи с обучением за границей не является основанием для снятия ограничений на выезд из Украины – Верховный Суд

Право на отсрочку на основании обучения в вузе по дневной или дуальной форме получения образования не является основанием для пересечения государственной границы Украины – позиция Верховного Суда.

Давид Арахамия внес законопроект о праве Нацгвардии иметь в своем составе подразделения разведки

В составе Национальной гвардии смогут образовываться подразделения разведки.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео