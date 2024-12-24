АРМА выявило 1,4 млрд гривен, разворованных на ремонте дорог

Разоблачена схема завышения цен на ремонт дорог.

Фото: kyiv.comments.ua

В АРМА сообщили о розыске 1,4 млрд гривен, которые были выведены из-за хищения средств на ремонте дорог. По данным следствия, должностные лица и владельцы частных компаний организовали схему, при которой закупали строительные материалы через подконтрольные фирмы по завышенным ценам, начиная с мая 2020 года.

Информация о разворованных средствах стала результатом запроса правоохранительных органов, после чего Департамент выявления и розыска активов АРМА с помощью доступа к базам данных нашел активы, принадлежащие компаниям, вовлеченным в эту схему.

В ходе расследования было обнаружено 1,4 млрд гривен на счетах подрядчиков, а также 115 единиц спецтехники, 80 транспортных средств, доли в уставных капиталах предприятий на сумму 788 тыс. грн, а также объекты недвижимости и земельные участки.

«Информация о выявленных активах уже передана в правоохранительный орган. В то же время отмечу, что АРМА готово обеспечить поступления в бюджет за счет эффективного управления этими активами в случае их ареста и передачи в Нацагентство», - заявил заместитель председателя АРМА Павел Великоречанин.

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