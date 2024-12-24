АРМА виявило 1,4 млрд гривень, розкрадених на ремонті доріг

Викрито схему завищення цін на ремонт доріг.

Фото: kyiv.comments.ua

В АРМА повідомили про розшук 1,4 млрд гривень, що були виведені через розкрадання коштів на ремонті доріг. За даними слідства, посадові особи та власники приватних компаній організували схему, при якій закуповували будівельні матеріали через підконтрольні фірми за завищеними цінами, починаючи з травня 2020 року.

Інформація про розкрадені кошти стала результатом запиту правоохоронних органів, після чого Департамент виявлення та розшуку активів АРМА за допомогою доступу до баз даних знайшов активи, що належать компаніям, залученим до цієї схеми.

У ході розслідування було виявлено 1,4 млрд гривень на рахунках підрядників, а також 115 одиниць спецтехніки, 80 транспортних засобів, частки у статутних капіталах підприємств на суму 788 тис. грн, а також об’єкти нерухомості та земельні ділянки.

«Інформацію про виявлені активи вже передано до правоохоронного органу. Водночас зазначу, що АРМА готове забезпечити надходження до бюджету за рахунок ефективного управління цими активами у разі їх арешту та передачі до Нацагентства», – заявив заступник голови АРМА Павло Великоречанін.

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