У НАЗК роз'яснили, які подарунки можуть зігріти серце публічному службовцю та не порушать закон

Що можна дарувати і приймати, а що вважатиметься порушенням антикорупційного законодавства, пояснили у НАЗК.

Перш ніж розпаковувати подарунок під час новорічних свят, у НАЗК радять публічним службовцям згадати перелік того, що можна та що не можна дарувати чи отримувати, адже є чіткі обмеження.

Що можна дарувати і приймати, а що вважатиметься порушенням антикорупційного законодавства, пояснили у НАЗК.

Подарунки, які категорично не можна приймати:

Від колеги, якщо цей колега — ваш підлеглий (навіть якщо він обіцяє, що подарунок «незначний»).

Від юридичних та фізичних осіб, щодо яких ви можете вчиняти дії чи ухвалювати рішення, використовуючи свої повноваження.

У всіх інших випадках потрібно пам’ятайти: один подарунок = максимум два прожиткових мінімуми. У 2024 році це означає, що презент вартістю до 6 056 грн — це окей. Тож якщо вам під ялинку поклали набір гостинців за 10 тисяч, ввічливо відмовтесь, вказують у НАЗК.

Подарунковий ліміт на рік = чотири прожиткових мінімуми. Це означає, що від однієї людини (або групи людей) протягом року ви можете отримати подарунки на суму до 12 112 грн за рік.

Коли подарунок точно не стане головним болем

Якщо презент (на будь-яку суму) зробив хтось із родини.

Якщо виграли в лотерею чи отримали знижку на каву.

Якщо організатор службового відрядження оплатив ваш проїзд або готель.

Відтак, публічний службовець ризикує отримати протокол за порушення антикорупційного законодавства, якщо:

отримав в подарунок щось дорожче за 6056 грн не від близького родича;

отримав подарунок від підлеглого;

отримав подарунок від юридичних та фізичних осіб, щодо яких може вчиняти дії чи ухвалювати рішення, використовуючи свої повноваження.

Якщо вартість подарунку перевищує 5 прожиткових мінімумів (15 140 грн у 2024 році), його потрібно задекларувати. Кампанія декларування за 2024 рік стартує 1 січня і триватиме до 31 березня 2025 року.

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