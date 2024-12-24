В НАПК разъяснили, какие подарки могут согреть сердце публичному служащему и не нарушат закон

Что можно дарить и принимать, а что будет считаться нарушением антикоррупционного законодательства, объяснили в НАПК.

Прежде чем распаковывать подарок во время новогодних праздников, в НАПК советуют публичным служащим вспомнить перечень того, что можно и что нельзя дарить или получать, ведь есть четкие ограничения.

Что можно дарить и принимать, а что будет считаться нарушением антикоррупционного законодательства, объяснили в НАПК.

Подарки, которые категорически нельзя принимать:

От коллеги, если этот коллега ваш подчиненный (даже если он обещает, что подарок «незначительный»).

От юридических и физических лиц, в отношении которых вы можете совершать действия или принимать решения, используя свои полномочия.

Во всех остальных случаях нужно помнить: один подарок = максимум два прожиточных минимума. В 2024 году это означает, что презент стоимостью до 6 056 грн – это окей. Так что если вам под елку положили набор гостинцев за 10 тысяч, вежливо откажитесь, указывают в НАПК.

Подарочный предел на год = четыре прожиточных минимума. Это означает, что от одного человека (или группы людей) за год вы можете получить подарки на сумму до 12 112 грн в год.

Когда подарок точно не станет головной болью

Если презент (на любую сумму) сделал кто-нибудь из семьи.

Если выиграли в лотерею или получили скидку на кофе.

Если организатор служебной командировки оплатил ваш проезд или гостиницу.

Следовательно, публичный служащий рискует получить протокол за нарушение антикоррупционного законодательства, если:

получил в подарок что-то дороже 6 056 грн не от близкого родственника;

получил подарок от подчиненного;

получил подарок от юридических и физических лиц, в отношении которых может действовать или принимать решения, используя свои полномочия.

Если стоимость подарка превышает 5 прожиточных минимумов (15 140 грн в 2024 году), его нужно задекларировать. Кампания декларирования за 2024 год стартует 1 января и продлится до 31 марта 2025 года.

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