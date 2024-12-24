В НАПК разъяснили, какие подарки могут согреть сердце публичному служащему и не нарушат закон

Прежде чем распаковывать подарок во время новогодних праздников, в НАПК советуют публичным служащим вспомнить перечень того, что можно и что нельзя дарить или получать, ведь есть четкие ограничения.
Что можно дарить и принимать, а что будет считаться нарушением антикоррупционного законодательства, объяснили в НАПК.
Подарки, которые категорически нельзя принимать:
Во всех остальных случаях нужно помнить: один подарок = максимум два прожиточных минимума. В 2024 году это означает, что презент стоимостью до 6 056 грн – это окей. Так что если вам под елку положили набор гостинцев за 10 тысяч, вежливо откажитесь, указывают в НАПК.
Подарочный предел на год = четыре прожиточных минимума. Это означает, что от одного человека (или группы людей) за год вы можете получить подарки на сумму до 12 112 грн в год.
Когда подарок точно не станет головной болью
Следовательно, публичный служащий рискует получить протокол за нарушение антикоррупционного законодательства, если:
Если стоимость подарка превышает 5 прожиточных минимумов (15 140 грн в 2024 году), его нужно задекларировать. Кампания декларирования за 2024 год стартует 1 января и продлится до 31 марта 2025 года.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.