Практика судов
  1. В Украине

В НАПК разъяснили, какие подарки могут согреть сердце публичному служащему и не нарушат закон

17:58, 24 декабря 2024
Что можно дарить и принимать, а что будет считаться нарушением антикоррупционного законодательства, объяснили в НАПК.
В НАПК разъяснили, какие подарки могут согреть сердце публичному служащему и не нарушат закон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прежде чем распаковывать подарок во время новогодних праздников, в НАПК советуют публичным служащим вспомнить перечень того, что можно и что нельзя дарить или получать, ведь есть четкие ограничения.

Что можно дарить и принимать, а что будет считаться нарушением антикоррупционного законодательства, объяснили в НАПК.

Подарки, которые категорически нельзя принимать:

  • От коллеги, если этот коллега ваш подчиненный (даже если он обещает, что подарок «незначительный»).
  • От юридических и физических лиц, в отношении которых вы можете совершать действия или принимать решения, используя свои полномочия.

Во всех остальных случаях нужно помнить: один подарок = максимум два прожиточных минимума. В 2024 году это означает, что презент стоимостью до 6 056 грн – это окей. Так что если вам под елку положили набор гостинцев за 10 тысяч, вежливо откажитесь, указывают в НАПК.

Подарочный предел на год = четыре прожиточных минимума. Это означает, что от одного человека (или группы людей) за год вы можете получить подарки на сумму до 12 112 грн в год.

Когда подарок точно не станет головной болью

  • Если презент (на любую сумму) сделал кто-нибудь из семьи.
  • Если выиграли в лотерею или получили скидку на кофе.
  • Если организатор служебной командировки оплатил ваш проезд или гостиницу.

Следовательно, публичный служащий рискует получить протокол за нарушение антикоррупционного законодательства, если:

  • получил в подарок что-то дороже 6 056 грн не от близкого родственника;
  • получил подарок от подчиненного;
  • получил подарок от юридических и физических лиц, в отношении которых может действовать или принимать решения, используя свои полномочия.

Если стоимость подарка превышает 5 прожиточных минимумов (15 140 грн в 2024 году), его нужно задекларировать. Кампания декларирования за 2024 год стартует 1 января и продлится до 31 марта 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

госслужащие НАПК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто хочет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: известны фамилии

Судьи Верховного Суда и ВАКС, ученые-правоведы, адвокаты, прокуроры, помощники судей, народный депутат и член-корреспондент Национальной академии правовых наук.

Байден ветировал закон об увеличении количества вакансий в судах, так как он расширяет возможности назначения судей Трампом

Джо Байден не захотел давать Дональду Трампу шанс назначить больше судей.

Высший совет правосудия обратился к Кабмину о предоставлении льготных кредитов на жилье для членов ВСП, ВККС, работников их секретариатов, ГСА и Школы судей

Высший совет правосудия решил обратиться к правительству, чтобы оно включило в перечень льготных категорий для доступной ипотеки членов Высшего совета правосудия, ВККС и работников их секретариатов, членов их семей, работников Государственной судебной администрации и ее теруправлений, работников Школы судей, а также судей и работников аппаратов.

Ограничения на выезд для граждан в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих призыву, обусловлены правовым режимом военного положения и конституционным долгом – судья Верховного Суда Олеся Радышевская высказала особое мнение

Судья КАС ВС Олеся Радышевская высказала особое мнение, в котором указала, что право граждан Украины, получающих образование за границей, на пересечение государственной границы Украины ограничено.

Единые показатели для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи вступили в силу – как будут оценивать судей и кандидатов на должности судей

Оценивать судей и кандидатов в судьи сможет «обычный здравомыслящий человек», судьи будут отвечать за поведение близких лиц, а поездки в Крым и РФ станут «черной меткой» для претендентов на судейские мантии.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео