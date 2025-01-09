Нефть из затонувших российских танкеров может добраться до побережья Николаева и Одессы

Такая вероятность есть, отметил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Разлитая из затонувших российских танкеров нефть может добраться до побережья Николаева и Одессы. Об этом в телеэфире 9 января сообщил спикер ВМС ВСУ капитан 3 ранга Украины Дмитрий Плетенчук.

«Течение устроено таким образом, что вероятнее всего мазут может добраться до нашего одесского и николаевского побережья. Есть такая вероятность», — сказал спикер.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщали, что по информации СМИ известно, что по состоянию на 5 января в результате загрязнения погиб 61 дельфин.

Кроме того, по состоянию на 5 января спутниковые снимки подтвердили распространение мазута вдоль южного побережья Крыма. Вблизи г. Севастополь и г. Кача были зафиксированы мазутные пятна протяженностью до 15 км, общая площадь загрязненной акватории составляла около 1000 км квадратных.

Распространение загрязнения произошло в результате аварии российских танкеров «Волгонефть-212», «Волгонефть-239» в районе Керченского пролива во время штормовых условий 15 декабря прошлого года.

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