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Telegram увеличил выполнение официальных запросов и выдал США данные о более чем 2200 пользователях после ареста Дурова

10:37, 9 января 2025
Количество выполненных запросов возросло после того, как в августе французские власти арестовали генерального директора Telegram Павла Дурова.
Telegram увеличил выполнение официальных запросов и выдал США данные о более чем 2200 пользователях после ареста Дурова
Источник фото: Unsplash
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Согласно недавно обнародованным данным Telegram, популярная социальная сеть и приложение для обмена сообщениями предоставила властям США данные о более чем 2200 пользователях в прошлом году, выполнив 900 запросов. Об этом пишет 404 Media.

Отмечается, что количество выполненных запросов возросло после того, как в августе французские власти арестовали генерального директора Telegram Павла Дурова.

Согласно данным бота Telegram Transparency Reports, с 1 января по 30 сентября 2024 года Telegram выполнил 14 запросов, коснувшихся всего 108 пользователей. А за весь 2024 год он выполнил 900 запросов из США, что затронуло в общей сложности 2 253 пользователей, что означает, что количество выполненных запросов резко возросло с октября по декабрь, согласно недавно обнародованным данным.

«Telegram ранее предоставлял данные пользователей только в случаях, связанных с подозрениями в терроризме. Однако после своего ареста Дуров, вероятно, обязался передавать данные по делам, связанным с киберпреступлениями, продажей запрещенных товаров и онлайн-мошенничеством», – говорится в материале.

Ранее в Le Figaro заявили, що мессенджер Telegram стал отвечать на запросы стран в рамках расследований киберпреступлений.

Напомним, что Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил, что парламент намерен возложить ответственность в виде деанонимизации на владельцев Telegram-каналов, которые, в частности, распространяют российскую пропаганду.

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Павел Дуров

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