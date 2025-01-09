Telegram увеличил выполнение официальных запросов и выдал США данные о более чем 2200 пользователях после ареста Дурова

Количество выполненных запросов возросло после того, как в августе французские власти арестовали генерального директора Telegram Павла Дурова.

Источник фото: Unsplash

Согласно недавно обнародованным данным Telegram, популярная социальная сеть и приложение для обмена сообщениями предоставила властям США данные о более чем 2200 пользователях в прошлом году, выполнив 900 запросов. Об этом пишет 404 Media.

Отмечается, что количество выполненных запросов возросло после того, как в августе французские власти арестовали генерального директора Telegram Павла Дурова.

Согласно данным бота Telegram Transparency Reports, с 1 января по 30 сентября 2024 года Telegram выполнил 14 запросов, коснувшихся всего 108 пользователей. А за весь 2024 год он выполнил 900 запросов из США, что затронуло в общей сложности 2 253 пользователей, что означает, что количество выполненных запросов резко возросло с октября по декабрь, согласно недавно обнародованным данным.

«Telegram ранее предоставлял данные пользователей только в случаях, связанных с подозрениями в терроризме. Однако после своего ареста Дуров, вероятно, обязался передавать данные по делам, связанным с киберпреступлениями, продажей запрещенных товаров и онлайн-мошенничеством», – говорится в материале.

Ранее в Le Figaro заявили, що мессенджер Telegram стал отвечать на запросы стран в рамках расследований киберпреступлений.

Напомним, что Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил, что парламент намерен возложить ответственность в виде деанонимизации на владельцев Telegram-каналов, которые, в частности, распространяют российскую пропаганду.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий