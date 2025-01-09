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Владимир Зеленский вывел Игоря Черкасского из состава СНБО

10:53, 9 января 2025
Президент вывел из состава СНБО бывшего главу Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского.
Владимир Зеленский вывел Игоря Черкасского из состава СНБО
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Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Игоря Черкасского. Соответствующий указ №20/2025 обнародован на сайте Главы государства.

«На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 29 марта 2024 № 193/2024 «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины» (с изменениями, внесенными Указами от 13 сентября 2024 № 627/2024 и от 6 ноября 2024 № 751/2024) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины. Черкасского», – говорится в документе.

Этот указ вступает в силу дня опубликования.

Как известно, Игорь Черкасский исполнял обязанности главы Государственной службы финансового мониторинга Украины, но был уволен. На эту должность 31 декабря 2024 г. был назначен бывший председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

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президент Владимир Зеленский СНБО

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