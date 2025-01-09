Практика судів
  1. В Україні

Володимир Зеленський вивів Ігоря Черкаського зі складу РНБО

10:53, 9 січня 2025
Президент вивів зі складу РНБО колишнього голову Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського.
Володимир Зеленський вивів Ігоря Черкаського зі складу РНБО
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Черкаського. Відповідний указ №20/2025 оприлюднено на сайті Глави держави.

«На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України» (зі змінами, внесеними Указами від 13 вересня 2024 року № 627/2024 та від 6 листопада 2024 року № 751/2024) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України І. Черкаського», - йдеться в документі.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як відомо, Ігор Черкаський виконував обов'язки голови Державної служби фінансового моніторингу України, але був звільнений. На цю посаду 31 грудня 2024 року був призначений колишній голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій

президент Володимир Зеленський РНБО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада провалила законопроект Кабміну про створення Вищого адмінсуду за участі міжнародних експертів і неочікувано підтримала альтернативну версію

Народні депутати замість ідеї зі створення Вищого адмінсуду підтримали законопроект Сергія Власенка про передачу справ щодо оскарження конкурсів на директора НАБУ, САП і НАЗК до Київського міського ОАС.

Жінок будуть ставити на військовий облік військовозобовʼязаних лише за їх бажанням — прийнято закон

Верховна Рада прийняла закон, який встановлює, що після проходження базової військової служби жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням.

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про скасування Господарського кодексу

Закон про скасування Господарського кодексу також передбачає, що в Україні зʼявиться нове визначення і розмежування підприємств.

Комітет рекомендував прийняти законопроект щодо створення в Україні Вищого адміністративного суду

Верховна Рада розгляне законопроект про засади створення нового Вищого адміністративного суду.

Звинувачення у цькуванні та шпигунські пристрасті в стінах ВККС – Рада правосуддя розпочала розгляд дисциплінарної справи заступника голови ВККС

Керівництво ВККС звинувачує співробітників секретаріату Комісії у несанкціонованих записах службових нарад, а також підозрює їх у небажанні ефективно працювати.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шулежко
    Віктор Шулежко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Курило
    Андрій Курило
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Тетяна Збитковська
    Тетяна Збитковська
    суддя Рівненського апеляційного суду