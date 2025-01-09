Володимир Зеленський вивів Ігоря Черкаського зі складу РНБО

Президент вивів зі складу РНБО колишнього голову Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського.

Президент Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Черкаського. Відповідний указ №20/2025 оприлюднено на сайті Глави держави.

«На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України» (зі змінами, внесеними Указами від 13 вересня 2024 року № 627/2024 та від 6 листопада 2024 року № 751/2024) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України І. Черкаського», - йдеться в документі.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як відомо, Ігор Черкаський виконував обов'язки голови Державної служби фінансового моніторингу України, але був звільнений. На цю посаду 31 грудня 2024 року був призначений колишній голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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