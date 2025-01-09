Telegram збільшив виконання офіційних запитів і видав США дані про понад 2200 користувачів після арешту Дурова

Кількість виконаних запитів зросла після того, як у серпні французька влада заарештувала генерального директора Telegram Павла Дурова.

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Згідно з нещодавно оприлюдненими даними Telegram, популярна соціальна мережа та застосунок для обміну повідомленнями, надав владі США дані про понад 2200 користувачів минулого року, виконавши 900 запитів. Про це пише 404 Media.

Зазначається, що кількість виконаних запитів зросла після того, як у серпні французька влада заарештувала генерального директора Telegram Павла Дурова.

Згідно з даними бота Telegram Transparency Reports, з 1 січня по 30 вересня 2024 року Telegram виконав 14 запитів, які торкнулися загалом 108 користувачів. А за весь 2024 рік він виконав 900 запитів із США, що торкнулося загалом 2 253 користувачів, що означає, що кількість виконаних запитів різко зросла з жовтня по грудень, згідно з нещодавно оприлюдненими даними.

«Telegram раніше надавав дані користувачів лише у випадках, пов'язаних із підозрами у тероризмі. Однак після свого арешту Дуров, мабуть, зобов'язався передавати дані у справах, пов'язаних із кіберзлочинами, продажем заборонених товарів та онлайн-шахрайством», – йдеться у матеріалі.

Раніше в Le Figaro заявили, що месенджер Telegram почав відповідати на запити країн у рамках розслідувань кіберзлочинів.

Нагадаємо, що Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що парламент збирається покласти відповідальність у вигляді деанонімізації на власників Telegram-каналів, які, зокрема, розповсюджують російську пропаганду.

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