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Нафта з затонулих російських танкерів може дістатися до узбережжя Миколаєва та Одеси

11:28, 9 січня 2025
Така вірогідність є, зазначив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Нафта з затонулих російських танкерів може дістатися до узбережжя Миколаєва та Одеси
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Розлита з затонулих російських танкерів нафта може дістатися до узбережжя Миколаєва та Одеси. Про це в телеефірі 9 січня повідомив речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу України Дмитро Плетенчук.

«Течія влаштована таким чином, що найімовірніше за все мазут може дістатися до нашого одеського і миколаївського узбережжя. Є така вірогідність», — сказав речник.

У Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомляли, що за інформацією ЗМІ відомо, що станом на 5 січня внаслідок забруднення загинув 61 дельфін.

Крім того, станом на 5 січня супутникові знімки підтвердили значне поширення мазуту вздовж південного узбережжя Криму. Поблизу м. Севастополь та м. Кача було зафіксовано мазутні плями довжиною до 15 км, загальна площа забрудненої акваторії становила близько 1000 км квадратних.

Поширення забруднення сталося внаслідок аварії російських танкерів «Волгонефть-212», «Волгонефть-239» у районі Керченської протоки під час штормових умов 15 грудня минулого року.

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