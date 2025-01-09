Суддю Київського апеляційного суду Марину Мережко звільнили у відставку

Суддю звільнили у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Вища рада правосуддя 9 січня розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами і вирішила звільнити Мережко Марину Василівну з посади судді Київського апеляційного суду.

«Рада вирішила звільнити Мережко Марину Василівну з посади судді Київського апеляційного суду у зв’язку з поданням заяви про відставку», - вказали там.

Зазначимо, що Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Також ВРП вирішила зупинити розгляд заяв Паленика Ігоря Григоровича та Глиняного Віктора Петровича про звільнення з посад суддів Київського апеляційного суду у відставку.

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