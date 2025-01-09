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Женщин будут ставить на военный учет военнообязанных только по их желанию — принят закон

11:12, 9 января 2025
Верховная Рада приняла закон, устанавливающий, что после прохождения базовой военной службы женщины берутся на военный учет военнообязанных по их желанию.
Женщин будут ставить на военный учет военнообязанных только по их желанию — принят закон
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Верховная Рада 9 января приняла в целом как закон законопроект 12076 о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе» об особенностях взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра при прохождении ими базовой общевойсковой подготовки.

В частности, в Законе «О воинской обязанности и военной службе» будет определено, что женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и изъявившие желание проходить базовую военную службу, непосредственно перед направлением для прохождения базовой военной службы за их заявлением (обращением) берутся на военный учет призывников.

После прохождения базовой военной службы освобожденные от военной службы женщины берутся на военный учет военнообязанных в порядке и сроки, определенные частью 11 статьи 26 настоящего Закона.

При рассмотрении в зале была добавлена ​​норма о том, что женщины берутся на военный учет военнообязанных только по их желанию, а не автоматически. Таким образом, мобилизовать добровольно прошедших базовую военную службу женщин без их желания не будут.

Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных.

Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме вышеуказанных женщин, окончивших медицинские учреждения, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию.

Автор: Наталя Мамченко

 

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