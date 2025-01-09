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На Хмельниччині дезертир з поплічником підірвали залізничну колію

20:43, 9 січня 2025
На замовлення ФСБ РФ чоловіки вчинили диверсію, за що їм тепер загрожує довічне ув’язнення.
На Хмельниччині дезертир з поплічником підірвали залізничну колію
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На Хмельниччині дезертир зі спільником вчинили диверсію — підірвали колію на місцевому залізничному перегоні, по якому рухався вантажний потяг. Про це повідомляє СБУ. 

Встановлено, що зловмисники створили саморобний вибуховий пристрій з дистанційним управлінням, наповнивши його тротилом і пластидом. Готову вибухівку вони розмістили під залізничними рейками та активували, коли наближався локомотив. Щоб відзвітувати перед окупантами, їхні спільники зняли вибух на відео

Внаслідок події ніхто не постраждав. Машиністу вдалося вчасно зупинити потяг, а після ремонту залізничного полотна ешелон із вантажем продовжив рух до пункту призначення.

Правоохоронці затримали обох зловмисників за лічені години «по гарячих слідах». Під час обшуку у затриманих вилучили елементи вибухівки та мобільні телефони із доказами диверсії.

Поплічниками агресора виявилися двоє жителів Хмельниччини у віці 28 та 29 років. Один із них мав наркотичну залежність, а інший — дезертир, який покинув свою військову частину та перебував у розшуку.

У поле зору фсб обидва потрапили, коли шукали «легкий» заробіток в Інтернеті.

Утім, замість обіцяних грошей вони отримали підозру у вчиненні диверсії в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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СБУ

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