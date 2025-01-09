На Хмельниччині дезертир з поплічником підірвали залізничну колію

На Хмельниччині дезертир зі спільником вчинили диверсію — підірвали колію на місцевому залізничному перегоні, по якому рухався вантажний потяг. Про це повідомляє СБУ.
Внаслідок події ніхто не постраждав. Машиністу вдалося вчасно зупинити потяг, а після ремонту залізничного полотна ешелон із вантажем продовжив рух до пункту призначення.
Правоохоронці затримали обох зловмисників за лічені години «по гарячих слідах». Під час обшуку у затриманих вилучили елементи вибухівки та мобільні телефони із доказами диверсії.
Поплічниками агресора виявилися двоє жителів Хмельниччини у віці 28 та 29 років. Один із них мав наркотичну залежність, а інший — дезертир, який покинув свою військову частину та перебував у розшуку.
У поле зору фсб обидва потрапили, коли шукали «легкий» заробіток в Інтернеті.
Утім, замість обіцяних грошей вони отримали підозру у вчиненні диверсії в умовах воєнного стану.
Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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