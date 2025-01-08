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Дела об обжаловании конкурсов на руководителей НАБУ, САП, НАПК и БЭБ предлагается рассматривать в Киевском городском окружном административном суде — законопроект

08:05, 8 января 2025
В Раде появился альтернативный законопроекту Кабмина о создании Высшего админсуда законопроект, которым предлагается, чтобы дела о конкурсах на руководство НАБУ, САП, НАПК рассматривал Киевский городской ОАС.
Дела об обжаловании конкурсов на руководителей НАБУ, САП, НАПК и БЭБ предлагается рассматривать в Киевском городском окружном административном суде — законопроект
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В Верховной Раде 7 января появился альтернативный проект 12368-1 к законопроекту 12368 правительства о создании Высшего административного суда и наделении его полномочиями рассматривать споры по поводу обжалования результатов отбора руководителей антикоррупционных органов.

Напомним, что украинское законодательство предусматривает, что конкурсы на руководителей НАБУ, САП, НАПК, БЭБ и других органов проводятся при решающем участии экспертов, которые делегируются иностранными партнерами. Аналогично и аудиты НАБУ и САП проводятся с их решающей ролью.

Итак, международные партнеры в Меморандуме с МВФ и других документах предложили создать отдельный суд, куда будут обжаловаться результаты таких конкурсов и аудитов. Проводить отбор судей в такой специализированный суд также предложили при решающей роли экспертов, делегированных международными партнерами.Так, МВФ предлагает задействовать для этого Общественный совет международных экспертов (ГРМЕ), который сейчас работает для отбора и проверки кандидатов в Антикоррупционный суд.

Срок для выполнения «структурного маяка» в виде принятия закона о создании нового суда в МВФ установили до конца декабря 2024 года, то есть он уже закончился.

Напомним, что 3 декабря Верховная Рада провалила все три версии законопроектов, предлагавших создать отдельный спецсуд для обжалования результатов конкурсов.

Впоследствии, как писала «Судебно-юридическая газета», 30 декабря Кабмин зарегистрировал новый законопроект об основах создания в Украине Высшего административного суда (ВАС), который не следует путать с Высшим административным судом Украины, прекратившим осуществлять правосудие в конце 2017 года в связи с судебной реформой и созданием нового Верховного Суда, в составе которого работает отдельный Кассационный административный суд.

Также следует напомнить, что в Украине после ликвидации Окружного административного суда Киева было предложено создать новый Киевский городской окружной административный суд (КГОАС). Он должен был рассматривать дела, которые ранее рассматривал ОАСК. Но хотя он и был зарегистрирован как юридическое лицо, он так и не заработал, а конкурс на 51 должность судьи КГОАС так и не начали. Наконец, Государственная судебная администрация 16 сентября 2024 года утвердила Порядок передачи судебных дел, не рассмотренных из-за ликвидации ОАСК, по разным судам.

Следовательно, Кабмин в своем свежем законопроекте 12368 предлагает создать Высший административный суд, судей которого будут отбирать с участием Экспертного совета, половину которого будут составлять эксперты от «международников» с решающим правом голоса. При этом ВАС будет рассматривать отдельно определенные дела относительно конкурсов в антикоррупционные органы, аудитов и т.д.

В то же время альтернативный законопроект 12368-1 относительно образования и функционирования Киевского городского окружного административного суда и Киевского городского апелляционного административного суда», который зарегистрировал народный депутат Сергей Власенко, предусматривает уполномочить именно КГОАС на рассмотрение дел по конкурсам и аудитам НАБУ, САП и т.д. Судом апелляционной инстанции для дел, рассмотренных Киевским городским окружным административным судом, предлагается определить отдельно созданный Киевский городской апелляционный административный суд.

Как отмечает инициатор, важность функционирования двух отдельных судов - Киевского городского окружного административного суда (первая инстанция) и Киевского городского апелляционного административного суда (апелляционная инстанция) - вместо единого суда, сочетающего функции обеих инстанций, базируется на следующих ключевых аспектах:

1) соблюдение принципа независимости судебных инстанций. Принцип независимости и беспристрастности суда является основой верховенства права. Отдельные суды обеспечивают, что апелляционный суд работает независимо от суда первой инстанции;

2) обеспечение объективности и прозрачности Если одно учреждение выполняет функции обеих инстанций, возникает риск предвзятости в апелляционном рассмотрении, поскольку судьи могут быть связаны внутренними рабочими отношениями. Наличие двух отдельных судов способствует прозрачности процесса и повышает доверие граждан к правосудию и т. д.

Киевский городской окружной административный суд, как определено в альтернативном законопроекте, будет рассматривать: дела по обжалованию актов, действий или бездействия центральных органов власти, в частности Кабинета Министров Украины, министерств, Национального банка, дела по государственному регулированию в сфере медиа, регистрации политических партий, деятельности антикоррупционных органов, административные дела, связанные с решениями Антимонопольного комитета Украины, государственного финансирования политических партий, другие дела с местонахождением сторон в пределах города Киева.

Автор: Наталя Мамченко

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Дела об обжаловании конкурсов на руководителей НАБУ, САП, НАПК и БЭБ предлагается рассматривать в Киевском городском окружном административном суде — законопроект

В Раде появился альтернативный законопроекту Кабмина о создании Высшего админсуда законопроект, которым предлагается, чтобы дела о конкурсах на руководство НАБУ, САП, НАПК рассматривал Киевский городской ОАС.

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