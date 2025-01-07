Семьи пленных и пропавших без вести Защитников теперь могут получить выписку из системы онлайн

Для семей родственников пленных и пропавших без вести военнослужащих реализовали возможность получить официальную выписку из информационной системы онлайн.

Для родственников пленных и пропавших без вести военнослужащих, а также незаконно лишенных свободы гражданских лиц, командой Координационного штаба была реализована возможность получить официальную выписку из информационной системы. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Как указывается, этот документ может быть полезен когда, например, необходимо предоставить информацию органам власти или международным организациям, получить подтверждение учетной категории лица или вероятного места содержания в информационной системе по вопросам обращения с военнопленными.

Чтобы получить информацию в несколько кликов – достаточно войти в Личный кабинет и сформировать выписку. Раньше ее предоставляли в ответ на письменные обращения.

Выписка будет содержать актуальные данные о вероятном месте содержания лица согласно информации имеющейся в Информационной системе Координационного штаба, учетную категорию, а также QR-код, используемый для проверки подлинности документа.

Что нужно для получения выписки?

Войти в Личный кабинет.

Убедиться, что у вас есть доступ к делу военнослужащего или гражданского лица.

Нажать «Получить выписку» на карте Защитника или гражданского лица.

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