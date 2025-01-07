Практика судов
  1. В Украине

Семьи пленных и пропавших без вести Защитников теперь могут получить выписку из системы онлайн

21:49, 7 января 2025
Для семей родственников пленных и пропавших без вести военнослужащих реализовали возможность получить официальную выписку из информационной системы онлайн.
Семьи пленных и пропавших без вести Защитников теперь могут получить выписку из системы онлайн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для родственников пленных и пропавших без вести военнослужащих, а также незаконно лишенных свободы гражданских лиц, командой Координационного штаба была реализована возможность получить официальную выписку из информационной системы. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Как указывается, этот документ может быть полезен когда, например, необходимо предоставить информацию органам власти или международным организациям, получить подтверждение учетной категории лица или вероятного места содержания в информационной системе по вопросам обращения с военнопленными.

Чтобы получить информацию в несколько кликов – достаточно войти в Личный кабинет и сформировать выписку. Раньше ее предоставляли в ответ на письменные обращения.

Выписка будет содержать актуальные данные о вероятном месте содержания лица согласно информации имеющейся в Информационной системе Координационного штаба, учетную категорию, а также QR-код, используемый для проверки подлинности документа.

Что нужно для получения выписки?

  • Войти в Личный кабинет.
  • Убедиться, что у вас есть доступ к делу военнослужащего или гражданского лица.
  • Нажать «Получить выписку» на карте Защитника или гражданского лица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пленные плен военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит комитетский законопроект о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства

В законопроекте предлагается усовершенствовать механизмы направления и пребывания подразделений ВСУ на территории стран-партнеров во время действия военного положения.

Сами по себе возражения о наличии у заявителя права на выплату единовременного пособия не свидетельствуют о существовании спора о праве – Верховный Суд

Апелляционный суд не учел, что установление факта пребывания на иждивении отца до смерти последнего необходимо заявителю для выплаты единовременного денежного пособия, и заявитель не имеет другой возможности получить документ, удостоверяющий такой факт, поэтому обратился в суд в порядке отдельного производства.

За совершение СЗЧ впервые могут вернуть уголовную ответственность, а за повторное СЗЧ – наказывать более жестко

Комитет назвал дискуссионным вопрос возвращения уголовной ответственности за совершенное впервые самовольное оставление части военнослужащим и упомянул о необходимости усиления наказания за повторное СЗЧ.

За демонстрирование фильмов, которые не внесены в Государственный реестр фильмов, будут штрафовать от 17 тысяч грн — Кабмин одобрил проект

Правительство предлагает усилить наказание за демонстрацию фильмов с нарушением законодательства.

Депутаты предлагают добавить в закон об акционерных обществах требование о гендерном балансе при отборе должностных лиц АО

Акционерное общество при отборе кандидатов на должности членов совета директоров или наблюдательного совета или исполнительных органов должно будет обеспечить, чтобы при выборе между кандидатами, имеющими одинаковую квалификацию с точки зрения пригодности, компетентности и профессиональной производительности, приоритет предоставлялся кандидату недостаточно представленного пола.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Лазаренко
    Максим Лазаренко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко
    голова Вищого антикорупційного суду