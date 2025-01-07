Родини полонених та зниклих безвісти Захисників тепер можуть отримати витяг з системи онлайн

Для родин родичів полонених та зниклих безвісти військовослужбовців реалізували можливість отримати офіційний Витяг з інформаційної системи онлайн.

Для родичів полонених та зниклих безвісти військовослужбовців, а також незаконно позбавлених волі цивільних осіб, командою Координаційного штабу була реалізована можливість отримати офіційний витяг з інформаційної системи. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Як вказується, цей документ може стати в пригоді коли, наприклад, необхідно надати інформацію органам влади або міжнародним організаціям, отримати підтвердження облікової категорії особи або ймовірного місця утримання в інформаційній системі з питань поводження з військовополоненими.

Щоб отримати інформацію в декілька кліків – достатньо увійти в Особистий кабінет та сформувати витяг. Раніше її надавали у відповідь на письмові звернення.

Витяг міститиме актуальні дані про ймовірне місце утримання особи згідно з інформацією наявною в Інформаційній системі Координаційного штабу, облікову категорію, а також QR-код, який використовується для перевірки автентичності документа.

Що потрібно для отримання Витягу?

Увійти в Особистий кабінет.

Переконатися, що у вас є доступ до справи військовослужбовця або цивільної особи.

Натиснути «Отримати витяг» на картці Захисника або цивільної особи.

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