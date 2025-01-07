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На Прикарпатті чоловік пропонував 500 доларів поліцейському за незаконне перевезення деревини

23:59, 7 січня 2025
Підозрюваний пропонував 500 доларів заступнику начальника одного з районних відділів поліції за невжиття заходів реагування щодо перевезення ним дров без належних документів.
На Прикарпатті чоловік пропонував 500 доларів поліцейському за незаконне перевезення деревини
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Повідомлено про підозру жителю Прикарпаття, який пропонував посадовцю поліції 500 доларів за незаконне перевезення деревини. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний пропонував 500 доларів заступнику начальника одного з районних відділів поліції за невжиття заходів реагування щодо перевезення ним лісодеревини та дров без належних документів.

Чоловік спочатку зателефонував поліцейському та висловив протиправну пропозицію, а згодом прийшов у службовий кабінет та приніс вказані кошти.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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