На Прикарпатті чоловік пропонував 500 доларів поліцейському за незаконне перевезення деревини

Повідомлено про підозру жителю Прикарпаття, який пропонував посадовцю поліції 500 доларів за незаконне перевезення деревини. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.
За даними слідства, підозрюваний пропонував 500 доларів заступнику начальника одного з районних відділів поліції за невжиття заходів реагування щодо перевезення ним лісодеревини та дров без належних документів.
Чоловік спочатку зателефонував поліцейському та висловив протиправну пропозицію, а згодом прийшов у службовий кабінет та приніс вказані кошти.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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