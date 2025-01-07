На Прикарпатті чоловік пропонував 500 доларів поліцейському за незаконне перевезення деревини

Підозрюваний пропонував 500 доларів заступнику начальника одного з районних відділів поліції за невжиття заходів реагування щодо перевезення ним дров без належних документів.

Повідомлено про підозру жителю Прикарпаття, який пропонував посадовцю поліції 500 доларів за незаконне перевезення деревини. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний пропонував 500 доларів заступнику начальника одного з районних відділів поліції за невжиття заходів реагування щодо перевезення ним лісодеревини та дров без належних документів.

Чоловік спочатку зателефонував поліцейському та висловив протиправну пропозицію, а згодом прийшов у службовий кабінет та приніс вказані кошти.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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